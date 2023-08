15. narozeniny - 7krát3 + Top Dream Company

METRO MUSIC BAR SLAVÍ 15. NAROZENINY!!!

V rámci večera u nás zazáří aktuální fenomén české hudby 7krát3 a Top Dream Company se svým energickým mixem funku a soulu. A potom samozřejmě následuje narozeninová party. Vezmi s sebou kámoše a máš levnější vstup. Při koupi dvou vstupenek totiž zaplatíš 400 Kč za jednu místo 450 Kč.

7krát3 LIVE BAND

Zpěvák, producent a rapper nastartoval svým prvním hitem Promiň, který vydal pod hiphopovým vydavatelstvím Bigg Boss. Následovaly velmi pestré spolupráce se zásadními jmény rapové scény jako je Vladimír 518, Rytmus, DJ Wich, Orion a další. Pod zmíněným labelem vydal debutové album s jednoduchým označením "I". Tvorba hned od začátku upoutala pozornost nejen publika, ale i hudební kritiky. Radio Wave mu udělilo cenu za nejlepší popový song roku 2019. V roce 2021 pak získal cenu Anděl v hlavní kategorii Sólový interpret. Jeho osobitá tvorba má výrazný image s jedinečným vizuálním pojetím. Píseň Tygrovanej sprej patří mezi nejoblíbenější písně. Živé vystoupení v televizním přenosu z Národního divadla ho během covidového komatu uvedlo široké veřejnosti. Vloni na podzim vydal své druhé album "II", k němuž přizval mnoho předních producentů a hudebníků. Na narozeninovém koncertu vystoupí se svojí komplet live kapelou.

Top Dream Company

Je to téměr 20 let, co se dala dohromady parta hudebníků kolem trumpetisty Petra Harmáčka a saxofonisty Davida Fárka. Dnes mají pevnou pozici na české funkové scéně a pravidelně přivádí do varu každého, kdo aspoň trochu miluje hudbu. A u nás v Metru jsou tak trochu doma. Proto na oslavě 15. narozenin nemůžou chybět. To, že se kapela na jednom podiu vystřídala třeba se světovými jmény jako Kool & the Gang, Freak Power, Victor Wooten nebo Corym Henrym, je pak už jen další logický vývoj. Ať už se jedná o párty v klubu nebo koncert pod širým nebem, těchto jedenáct hudebních osobností se zpěvákem Jakubem Vaňasem vás rozzáří a naplní tou nejlepší energií.