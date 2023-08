Singularity /w ANNIX

Čas nastal a my vám konečne môžeme prezradiť čo v sebe skrýval záhadný dátum 22.09.2023. Na Singularity, ktoré sa bude tentokrát konať v ArtBare, dorazí ANNIX!

Jedná sa o dvoch britských DJs, konkrétne Decimal Bass a Konichi, ktorí spojili sily v roku 2012 a pod vydavateľstvom Playaz Recording ich popularita začala rásť raketovým tempom. Vďaka songom ako Past & Future, Digital a Work It Out alebo albumom Inception a Forever, ktoré sa šplhali rebríčkami, sa toto producentské duo začalo stávať veľmi vyhľadávaným.

V dnešnej dobe posúvajú hranice tohto hudobného žánru stále ďalej a po hudobnej stránke sa snažia prinášať stále niečo nové. O tom hovorí aj ich label Neksus Sound, založený spolu so Simulom, ktorý by podľa nich mal byť domovom pre hybridný Jump Up Drum and Bass. Vydávajú hudbu, ktorá prináša energiu a tvrdú basu, a dnes na párty všetkých veľmi baví. Na labely majú tracky v spolupráci napríklad s K Motionz alebo Fade Black. Za zmienku stojí aj ich najnovší track Whatever U Did, ktorý vydali pod Modus labelom.

Na akcii si okrem nich strihne svoj set aj dobre známy iGOR z Mindicted. Line-up ešte doplnia chalani z Bass Ground, konkrétne to bude Aspect, Device, GU:STUFF, Ed Ryan, Djurra, Giygas, Marduk a Struggle.

Tešiť sa môžete aj na druhý stage, ktorý bude pod taktovkou Equipe Animazione (EAC). Takže si budete môcť oddýchnuť pri rôznych žánroch elektroniky.

FB EVENT ⬇️

https://fb.me/e/GMy0ZNmM