Noční krajina

Jak se vyrovnat se záhadným dědictvím?

Sourozenci Nicola a Philipp se setkávají v domě svého otce, který zemřel. Je čas vyklidit domácnost a rozdělit si majetek. Nic nenaznačuje tomu, že by mezi harampádím bylo něco cenného až do té doby, kdy na půdě objeví realistickou malbu kostela ponořeného do nočního nebe. Kde se tu obraz vzal? Je autorem malby otec, o jehož tajném koníčku nikdo nevěděl, nebo učinil výhodný nákup a zapomněl o něm říct svým potomkům? Philippova manželka však na zaprášeném plátně objeví podpis A. Hiller, nebo je to snad A. Hitler? Tajemný obraz rozpoutá soukromé peklo plné otázek a pochybností. Jak se obraz největšího masového vraha objevil u nich doma, a je vůbec pravý? Je etické něco takového vůbec vlastnit? Jakou cenu by takový obraz měl a co by si za něj mohli pořídit? Rodina se proto rozhodne předložit obraz k odborné analýze a odhadu ceny.

Nová hra Mariuse von Mayenburga (*1972) je hořkou komedií o nelehkém odkazu minulosti Německa – a s tím spojených sporů o dědictví, ale také o celospolečenské vině, která prochází několika generacemi. V Berlínském divadle Schaubühne am Lehniner Platz měla premiéru na konci roku 2022 a Činohra NdB ji uvede jako první české divadlo. Téma, které se navenek zdá spojené pouze s trudným odkazem německé minulosti, je totiž velmi blízké i různým temným etapám české minulosti.

