Čermák Staněk Comedy Greatest Show On Earth

I v roce 2023 jsme to my: s laskavým a milým humorem, připraveni potěšit i přinést náměty k zamyšlení. Skromní a pokorní. Miloš Čermák a Luděk Staněk. Stand-up vystoupení, pro které jsme zvolili přiléhavý a neotřelý název: Greatest Show on Earth.

Jsme to stále my, Boomer Hooligans, ale se zcela novým materiálem. Nic z roku 2022 či let předešlých. Myslíme si, že si rok 2023 zaslouží svou vlastní, originální show. Tu největší na Zemi, dodáváme skromně.

Přijďte na jediný standup, který letos potřebujete vidět.