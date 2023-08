Nik West (USA)

Nik, známá působivým nahráním coveru „Back In Black“ od AC/DC, šokovala mnoho rockových fanatiků a okamžitě se stala novým oblíbencem legendy Stevena Tylera a Lennyho Kravitze.

Hudební cesta Nik West začala v jejím rodném městě Phoenix, AZ. Právě tam ji její otec naučil hrát na kytaru, když jí bylo pouhých 13 let. Vyrůstala v domácnosti plné hudby a kreativity. Její sestry a starší bratr (klávesy, bicí, housle a kytara) byly její první kapelou. I když ji začala hudební cesta hraním na kytaru, jakožto levoruký fenomén si skutečně uvědomila své povolání, když baskytaru objevila na střední škole při poslechu skladby Michaela Jacksona „You Wanna Be Startin Somethin‘.“ Poté, co objevila nástroj, už ji nikdo nezastavil. Hudba nebyla jedinou oblastí, ve které West excelovala. Jako studentka na střední škole se stala i rekordmankou v atletice. Bohužel pro univerzity, které jí nabídly stipendia coby excelentní sportovkyně s bystrou myslí, West si vybrala hudbu jako svou kariéru.

Při práci na svém prvním albu „Just In The Nik Of Time“ se Dave Stewart z Eurythmics také seznámil s její tvorbou, zamiloval se do jejího oduševnělého hlasu a nabídl jí spolupráci na několika projektech. Začala také spolupracovat s Grammy oceněným skladatelem/producentem Glenem Ballardem (Alanis Morissette, George Strait a Michael Jackson) na nahrávacím projektu. Od té doby se Nik stala první černoškou skládající hudbu pro sportovní síť Disney, ESPN. Koncertně vystupovala a nahrávala s umělci jako Prince, Quincy Jones, John Mayer, Santana, Larry a jamovali s ní Graham, Macy Gray, Esperanza Spalding, Orianthi, Bootsy Collins a další. „Nik West rozhodně vrací funkový groove a miluji vše, za čím stojí!“ -Bootsy Collins. Její dovednosti si brzy všimla legendární hudební společnost Fender. Pro její výjimečný hlas a funky baskytaru jí nabídly silnou uměleckou podporu. Mimo to má Nik West partnerství se společnostmi jako Rockstar Energy, Audemars Piguet, James Allen Diamonds, Vanderhall, Roland a další. West rovněž stojí za Bass Domination Course, které slouží zejména pro objevování, inspirování a výuku potřebného seběvědomí začínajících basistů a nástrojovou disciplínu.