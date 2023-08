Underground Comedy Club – Prague Stand-up Comedy show

Znáte nás z Comedy Clubu, znáte nás z našeho pořadu na Stream.cz a teď jedeme za vámi! Podstrojíme vám pořádnou porci našeho humoru, co je občas jemný jak dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v Barber Shopu. Ultimátní dvouhodinová stand-up show plná humoru, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Naše skupina Underground Comedy vznikla na přelomu let 2013 a 2014, kdy se dva zakladatelé projektu, Jan Adámek a Tomáš Plhoň, známí například z divadelní skupiny Arte della Tlampač, rozhodli protlačit formát stand-up comedy do České republiky. Z jakého důvodu? Měli pocit, že podobný projekt u nás dosud chybí.

MARTIN JIRMAN – Za svůj život dokázal opustit korporát a stát se otcem. Pro jeho psychickou pohodu by bylo lepší, kdyby opustil děti a zůstal v kanceláři. Přišel o iluze, volný čas a peníze. Získal permanentní únavu, tik v levém oku a fobii z hysterických matek na dětských hřištích. Jeho stand-up výstupy jsou o vztazích, dětech a jiných lidských trápeních.

JAROSLAV CERMAN – Známý též jako “nejhodnější a nejlaskavější člověk ve vesmíru”. Světoběžník, filosof, ozbrojený občan a hrdý otec. Na lidech vidí především to pěkné. Jeho úvahy o světě a jeho problémech mu jistě brzy vyslouží četná pozvání do DVTV, kde je bude nekompromisně obhajovat. Do té doby je však prezentuje na standupech.

TEREZA BONAVENTUROVÁ – Něžná feministka, hysterická hospodyňka a silná závislá žena. Mezi její oblíbená témata patří televizní pečení a potratová politika aneb všechno, co jste nechtěli vědět o životě moderních žen a nikdy se nechtěli zeptat.