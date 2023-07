Festival otevřených sklepů – Podzim na Znojemsku

32. Festival otevřených sklepů míří za mladými víny na Znojemsko. Sklepy otevřou velcí, střední a i malí vinaři v obcích na hranici s rakouskou vinařskou oblastí Weinviertel a taková budou i místní vína. Měsíc před festivalem bude na trh uvedena i Královská řada vín VOC Znojmo, do které jsou zařazeny ty nejtypičtější místní odrůdy Ryzlink rýnský, Sauvignon a Veltlínské zelené. Na milovníky atmosféry sklepů čekají jedinečné sklepní uličky a bludiště sklepních chodeb, vyškrábaných celými generacemi místních vinařů do pískovce. Na návštěvníky bude o víkendu 21. a 22. října čekat přes 30 otevřených sklepů, degustace vín z rukou vinařů, doprovodný kulturní program a krajové speciality v obcích Nový Šaldorf-Sedlešovice, Havraníky, Hnanice, Šatov a Chvalovice. V ceně dvoudenní vstupenky získáte degustaci všech festivalových vzorků, vstup do všech sklepů, tištěného průvodce, degustační skleničku, stylovou látkovou tašku, možnost využití festivalové autobusové dopravy a vstup na vybrané akce doprovodného programu zdarma.

Začátek je v sobotu 21. října, sklepy se otevřou od 10 do 21 hod., v neděli pak od 10 do 15 hod., po oba dny s možností nákupu vín u vinařů. Registrační místo bude otevřeno v pátek 20. října od 15 do 20 hod., v sobotu od 8 do 15 hod. a v neděli od 10 do 12 hod. Kyvadlová doprava mezi obcemi po celou dobu festivalu. Informace o vinařích, programu a ubytování na webu. Vstupenky v e-shopu.