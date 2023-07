Koncert dvou Strážnických kapel Torzo a Shreds v rámci Strážnického kulturního léta 2023. Vstupné zdarma Změna programu vyhrazena Více o kapelách: Torzo / Kapela byla založena v březnu roku 2018 kytaristou Milanem Renčem ,který hrál v kapelách Big Water, Bultas band, 1202 station . Po odstěhování ze severních Ćech v roce 2017 na jížní Moravu, musel ukončit činnost po deseti letech v kapele 1202 Station z Teplic která hrála Hard & southern rock.V začátku roku 2017 se potkal s bubeníkem skupiny Doktor chili,chili..a slovo dalo slovo, že začneme zkoušet a uvidíme co to udělá, jestli si společně sednem se stylem hraní a to Hard ,blues & southern rock.Po pár měsících jsme se rozhodli že založíme novou skupinu.Po vyzkoušení různých baskytaristů, které kapelu stálo šest měsíců experimentů, se na inzerát přihlásil na post basáka Luboš Śeveček ze skupiny Latafia z Uherského Hradiště..Tak začíná éra kapely TORZO ..a se změnou stylu na Americana.& southern rock.Kapela se zaměřuje především na klubovou scénu,festivaly a moto srazy..Hraje především svoje skladby,ale nebrání se i coverům..V roce 2019 natočila kapela svoje debutové album ve vlastním nákladu s názvem..To si dávám..s albem jsme celkem spokojeni..odehrálo se po něm pár koncertů.Až přišla změna na postu bubeníka..Po dohodě .odchází Michal a kapela má roční pauzu a přidáváse Jirka Lipa ze Strážnice.ze skupiny Vidlok a .je to zkušený hardcovník který k nám sedí jak po muzikanské stránce tak i a jako člověk pohodář..

Skupina TORZO se opět rozjíždí na plné obrátky a těší se na další koncerty a naše fanoušky..Long live southern rock .. Shreds / V roce 2010 se dva velcí fanoušci Thrash metalu Jencek ( kytara) a Faky ( bicí KOZY , STBEND ) domluvili na tom , že si spolu zahrají několik coverů svých oblíbených kapel " SRDCOVEK ". ( SLAYER , ANTHRAX , MEGADETH , OVERKILL , METALLICA , DEATH ANGEL , KREATOR , SODOM ..) Mezi první spoluhráče patřil Perverz ( basa ) , ale dlouho nevydržel . Následovali Michal Kolaja ( kytara ) Pavel Kment ( kytara ) . Takhle se hrálo pro zábavu . V roce 2012 nastoupil na post zpěváka Nicholas Jose Lora Bechara (Bogota - Kolumbie ) Pavla Kmentu na postu kytary nahradil Lanky a na basu se připojil 16ti letý Adam Žák . Kapela v téhle sestavě vydržela do konce roku 2013 , kdy se Nicholas přestěhoval do Španělska . Následovala delší pauza . Až začátkem roku 2015 obnovila činnost a následně nastoupila další zahraniční akvizice za mikrofonem v podobě Matta Mahadyho ( New York - USA ) s ním je spojen celý rok 2015 , kdy se odehrálo i jedno vystoupení - Skanzen . Vypadalo to , že kapela se konečně odrazí k trvalejšímu hraní . Zde se taky poprvé objevuje název SHREDS . Bohužel všemu udělala rázný konec Mattova smrt 3.1.2016 ( zradilo ho srdce - bylo mu pouhých 43 let R.I.P.). Kapela byla znovu bez zpěváka . Navíc bylo cítit u Adama , že se chce vydat jiným směrem a byl tu i jeho odchod na vysokoškolská studia . V roce 2017 se vrátil z cest po Evropě Nicholas a tak znovu zaujal místo za mikrofonem . Na podzim odchází Lanky do DMC a tak je kapela znovu na úplném začátku . Jencek a Faky zkouší jen tak pro zábavu ( občas dorazí z Prahy i Nicholas ) a snaží se sehnat nějaké spoluhráče . V listopadu roku 2017 nastupuje na post kytary Tomáš TOM a kromě coverů se kapela začne zaměřovat na vlastní tvorbu . V létě 2018 nastupuje do kapely KULAS ( basa) z hodonínských LIKE FOOL a koncem roku vystoupí spolu s YUCATAN a TORZO znovu na - Skanzenu . Pro velké vytížení v domovské kapele nemůže dále Kulas pokračovat a nadobro končí i Nicholas . Kapela jen zkouší ve složení JENCEK , FAKY , TOM A pracuje na vlastních věcech . V září 2019 se chopí mikrofonu ŠTEFKA (SAD HARMONY , NA VŠECHNY 4) a v únoru 2020 po několika jepičích životech zaujme post basy MICHAL . V tomto složení se SHREDS plně věnují vlastní tvorbě a covery jsou už jen okrajovou záležitostí .