Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Všichni jste srdečně zváni! One Man Show

Autor: Rob Becker Režie: Patrik Hartl Hraje: Jan Holík/Jakub Slach

Vstupné: 400 Kč Vstupenky v předprodeji v kanceláři KD Strážničan nebo online. (Pozor! Kanceláře jsou dočasně přestěhovány na Zdravotním středisku na nám. 17. listopadu ve Strážnici.