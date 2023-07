Chill out pod Petrovem

Léto začíná a toho je potřeba řádně využít! Čekají nás celkem čtyři CHILL OUT večery v nově zrekonstruovaných Zahradách po Petrovem a pokaždé se ponese v jiném duchu. 13. 7. CHILL OUT MUSIC NIGHT 20. 7. CHILL OUT THEATRE NIGHT 18. 8. CHILL OUT FOLKLOR NIGHT 25. 8. CHILL OUT MOVIE NIGHT

Akce je pro širokou veřejnost, tedy vezměte kamarády, známe, rodiče, prarodiče i děti a přijďte s námi prožít příjemný čtvrteční večer. Co se bude podrobně dít na jednotlivých večerech se dozvíte vždy v příspěvcích. Těšíme se na vás! Více informací naleznete v diskuzi na události. Akce je finančně podpořena Městskou částí Brno-střed