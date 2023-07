Street food + minipivovary ve Veselí nad Moravou

To nejlepší ze světového street foodu a to nejlepších z minipivovarů ochutnáte v sobotu 29. července ve Veselí nad Moravou.

Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla a PIVA.

Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit. Ochutnáte trhané maso, hotdogy, sekanou v bulce, sušené červíky, klobásky, maso z peruánského grilu, speciality z Indonésie a Afriky.

Piva z malých okolních i vzdálenějších minipivovarů potečou proudem, na výběr bude 11 značek.

Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti?

Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené španělské churros, zmrzlina, trdelník či tradiční patenty.

Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program v rockovém stylu.

DOPROVODNÝ PROGRAM