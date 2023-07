The best of Expediční kamera a Snow film fest - letní kino Nová Zbrojovka

5 filmů a celkem 140 minut cestování, inspirace, adrenalinu a poznání! KWANZA - topící se diamant Angoly Dvojnásobný olympionik Dawson, Jihoafričan Dewet Michau a britský vodák Jake Holland cestují hluboko do srdce válkou zničeného jihoafrického státu. Bojují s nemilosrdným počasím a kilometry nezmapovaného terénu, aby se stali jedněmi z prvních kajakářů, kteří zažijí nebezpečné peřeje řek Keve a Kwanza. Salto je král Zavřete oči a představte si největší vodopády světa. A do toho si představte, že je slaňujete. Je to možné? Ano! Parta kamarádů, jejichž společnou výzvou je objevit, dosáhnout a splynout s nespoutanými vertikálními živly se o to pokouší. Cesta k nim představuje často výpravy do neznáma, kde ani ta nejdůslednější příprava negarantuje vytoužený cíl. Jedinou jejich jistotou je síla přátelství, maximální důvěra a pocit sounáležitosti.

Bude to však stačit na přechod nejvyšších vodopádů světa? Kripl trip Dva čeští hendikepovaní bikeři si plní svůj sen. Vydávají se do Britské Kolumbie v Kanadě, aby tu navštívili největší bikepark na světě. Návštěva jim umožní zajezdit si na vyhlášených trailech a poznat, jak se liší přístup k hendikepovaným sportovcům v České republice a v Kanadě. Stoupání V tomto vtipném animovaném filmu vystupují dva horolezci na vrchol. Výstup se odehrává ve 20. století s tím nejprostějším vybavením. Jejich cílem je dopravit sochu Panny Marie na vrchol. Povede se jim nakonec jejich cíl splnit? Prozíravost Cílem expedicí je obvykle dobytí vrcholu nějaké hory. Pro rychlostního horolezce a skialpinistu Benedikta Böhme a jeho tým je za tím mnohem víc. Jak lze zkušenosti z hor přenést do běžného života? A musí člověk méně riskovat, aby byl dobrým otcem? Příběh se odehrává na Putha Hiunchuli (7246 m.n.m.) v pohoří Dhaulagiri v Nepálu.