Československá NEJ s Igráčkem

Výstava Československá NEJ zábavnou formou představí to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci (od firmy EFKO), kteří přiblíží naše prvenství a další rázovitá specifika. Výstava je určená jak pro poučení dětí, tak i k zavzpomínání a pobavení dospělých.

Pokud jste pochybovali, že nemáme světu co nabídnout, výstava Československá NEJ vás přesvědčí o opaku. Nemáme sice moře, velehory, ani nejsme součástí G7, ale existují jiné věci, na které můžeme být právem hrdí. Náš středoevropský prostor má nejen zajímavou historii, ale i výjimečné vynálezy, specifické zvyky a významné osobnosti! Jen to rozdělení Československa v roce 1993 nás mrzí, ale na to na výstavě nebudeme brát příliš zřetel. Záměrná kombinace Česka a Slovenska odkazuje nejenom k společné minulosti, ale především k vzájemným sympatiím.

V rámci bývalého soustátí se dá najít mnohé, čím vynikáme nad ostatní země Evropy či světa. Přibližně 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba (si) je – zejména mladším generacím – připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. „Chceme vypíchnout témata, která jsou již částečně zapomenutá, upozaděná, anebo naopak považovaná za zcela běžná. Neobvyklým mixem exponátů a nápaditou instalací chceme návštěvníka inspirovat a motivovat k objevování nejen lokálních specifik“, uvádí spoluautor výstavy Mgr. Petr Lukas z letohrádku Mitrovských v Brně, kde měla výstava svoji premiéru v roce 2022.

