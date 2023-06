Šmoulí odměny za vysvědčení

Odměňte své děti za vysvědčení celodenní návštěvou Šmoulů. Společně zachráníte les, naučíte se mluvit šmoulí řečí a proletíte se na čápovi. Pouze v tento den navíc malí návštěvníci dostanou za svoji celoroční píli ve škole dárečky jako jsou dětské časopisy nebo vstupenku do zábavního vědeckého parku VIDA!.

Tím však zábava se Šmouly teprve začíná. Vstupenka platí nejen do jejich originální vesnice, kterou si přestěhovali do Brna z rodné Belgie, ale také do zábavního parku o patro výš. Tam si užijete LEGO hernu, kolečkové brusle, skákací hrady i 4D virtuální realitu. Vše v příjemně klimatizovaném prostoru.