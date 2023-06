Buď chlap!

Režie: Michal Samir • Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková, Igor Bareš, Naďa Konvalinková, David Prachař, Jakub Jenčík. Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned několika lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. Pavlovi sice táhne na čtyřicet, ale pořád ještě úplně nedospěl. Využívá pohodlný „mama hotel“, pracuje jako fotograf na průměrných zakázkách a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně bavilo. Tu získá až ve chvíli, kdy na jedné akci náhodou potká svou lásku z dětství Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život úspěšné manažerky a budoucí majitelky prosperující rodinné firmy pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne odjet na výcvikový tábor do Tater s cílem se přesně takovým chlapem stát. Horský tábor vede bývalý mariňák Weisner, jenž učí vztahové zoufalce nejen jak svádět ženy, ale také jak přežít v divočině, jak čelit výzvám, prostě jak se stát mužem, kterého každá žena chce. Pavel tak musí překonat sám sebe při „hledání“ chlapa, po kterém Tereza touží…

Přístupnost: přístupný Titulky: česká verze Délka: 96 minut Žánr: komedie, dobrodružný

Vstupné: 90 Kč Vstupenky v předprodeji k kanceláři KD Strážničan nebo online. Hlavním partnerem Letního kina Svět Strážnice je Město Strážnice.