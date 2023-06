mladé kapely

MLÁDÍ, HUDBA, VINOHRADY, LETNÍ FESŤÁK BUDE TADY Přijďte na palouk na Tvrdonickou strávit příjemné hudební odpoledne. A kdy? V sobotu 24. června 2023. Startujeme ve 13.00 hodin. Představí se osm mladých, neklidných a nadějných kapel. Doprovodný program k akci !!! - JF MINIRAMP SHOW - FREESTYLE SHOW, během programu budou připravena 3x 15minutová vystoupení.

Součástí show jsou následné workshopy, soutěže, půjčovna sportovního vybavení včetně ochranných pomůcek a autogramiáda. Vhodné pro děti od 5 let. - 15.00-17.00 - PANTOGRAFF GRAFFITI WORKSHOP - vyzkoušíte si práci se sprejem za dozoru zkušených lektorů. Vhodné pro všechny od 6 let. Občerstvení a počasí je zajištěno! Vstup volný! Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna. 13.00 13.40 - BABYLON 14.00 - 14.40 - WORN OUT JACKET 15.00 - 15.40 - MORWËNA 16.00 - 16.40 - RUMASKA 17.00 - 17.40 - SMÖRBRÖD 18.00 - 18.40 - VÍČKO 19.00 - 19.40 - STOPIF 20.00 - 20.40 - KOUPÍM SI KULOMET