Eliška Rejčka: Dar středověku

Výstava, která už se nebude opakovat. Poprvé po 240 letech bude v České republice, na hradě Špilberku od 1. června do 20. srpna 2023 k vidění ojedinělý soubor rukopisů, které nechala Eliška Rejčka na své náklady pořídit a věnovala je klášteru cisterciaček na Starém Brně, který letos slaví 700 let od jeho založení.

V roce 2023 si připomínáme 700. výročí založení kláštera cisterciaček na Starém Brně. Zakladatelce Elišce Rejčce se roku 1323 podařilo zajistit podmínky a finance pro formální i faktické zřízení konventu a započít stavební práce na komplexu řádových budov. Areál kláštera dodnes vizuálně reprezentuje zejména monumentální gotická bazilika Panny Marie postavená v moravském prostředí netypicky z režného zdiva. Starobrněnským klášter se pak po celou dobu své existence stal symbolem pevné víry a spásy, střediskem hospodářským, kulturním i vzdělávacím. Klášter Aula Sanctae Mariae patřil díky svému významu a bohatství bezesporu mezi nejvlivnější instituce středověkého Brna.

Kromě stavebního komplexu konventu není do dnešní doby dochováno mnoho hmotných památek, které byly přímým svědkem rozhodnutí Elišky Rejčky založit na Starém Brně novou církevní instituci. Každopádně mezi předměty z Brna první poloviny 14. století vyniká naprosto ojedinělý soubor devíti rukopisů, které nechala Eliška Rejčka na své náklady pořídit a klášteru je věnovala. Po zrušení kláštera Josefem II. se šest rukopisů dostalo do Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do Rajhradského kláštera a jeden do Moravského zemského archivu.

