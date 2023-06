Moravský zemský archiv v Brně Vás srdečně zve na výstavu, která se uskuteční u příležitosti Mezinárodní den archivů v malém sále MZA ve dnech 9. 6. – 18. 6. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin pod názvem "Tajemství faksimilí". Na výstavě se dozvíte, co to vlastně faksimile jsou, seznámíte se s jejich podobou, procesem jejich vytváření i účelem, za kterým většinou vznikají. V několika případech také budete mít možnost srovnání, nakolik se liší – či eventuálně neliší – od originálu, podle něhož byly vyhotoveny.

Kromě toho budou ve formě faksimilí představeny vybrané archiválie z našich fondů – těšit se můžete na listiny, pečetě, rukopisné kodexy, unikátní iluminované obaly zemských desk, ale třeba též na ukázky novodobých dokumentů, neboť zhotovování faksimilí se netýká jen středověkých či raně novověkých archiválií.