Comic-Con Junior podruhé v Brně.

Dorazí i Daniel Jackson z oblíbeného seriálu Hvězdná brána.

Druhý ročník festivalu popkultury Comic-Con Junior potěší i letos všechny dětské a náctileté fanoušky sci-fi a fantasy. Brněnské výstaviště se na podzim, v termínu od 21. do 22. října, znovu promění v doupě komiksů, filmů a seriálů, kostýmů, videoher i společenských her nebo knih a obrazů. Návštěvníci si budou moci užít třeba jednu z ikon populárního seriálu Hvězdná brána, doktora Daniela Jacksona. Do 30. června mohou kupovat zvýhodněné vstupenky.

Setkání s filmovými a komiksovými hvězdami i youtubery, soutěž v „cosplay”, tedy v převlecích oblíbených postav a ikon, arkádovky, videohry, workshopy, výstavy nebo virtuální realita. To všechno má na programu festival Comic-Con Junior v Brně. „Oproti jarní akci v Praze je Comic-Con Junior o něco více zaměřený na děti a náctileté. Nicméně i dospělí si určitě přijdou na své. Snažíme se akci koncipovat tak, aby ji mohly navštívit celé rodiny s tím, že děti se zabaví třeba ve videoherně a na workshopech a fanoušci tatínkové a maminky se vystřídají na besedě s herci. Program obsahuje víc aktivit, kdy je možné si leccos vyzkoušet na vlastní kůži, zahrát si, ale i se něco nového naučit,“ láká na akci Pavel Renčín, marketingový ředitel z Active Radio, které akci pořádá.

„Pro cosplayery bude připraven bohatý program s vlastním podiem. Programové linie se budou věnovat fenoménům jako manga, anime a japonská kultura, Star Wars, Stargate, Pán času i další sci fi, samozřejmě nebudou chybět ani Harry Potter, Pán prstenů a další fantasy. Právě jeden z herců Hvězdné brány a představitel postavy doktora Daniela Jacksona, kanadský herec Michael Shanks, je první odtajněnou hvězdou programu,“ doplňuje programový ředitel festivalu Václav Pravda.

Návštěvníci se mohou těšit i na zajímavé povídání o videohrách, komiksových světech, primárně Marvel a DC, o literárních světech i populární vědě a technice nebo na speciální expozici od Hvězdárny a planetária Brno. V uličce Artist Alley budou prezentovat i prodávat svá díla tvůrci a umělci z různých zemí. Na místě si bude možné koupit merch spojený s populárními franšízami. Videoherně a deskoherně bude vyhrazena plocha až 2000 m2. V rámci obří videoherny budou představeny nové i retro konzole, virtuální realita, ale také herní počítače nebo notebooky, deskoherna pak nabídne desítky stolů pro karetní a deskové hry a hlavolamy. Nedílnou součástí Comic-Conu Junior bude opět i velká Pokémon zóna s turnaji, burzou kartiček a dalším programem.

