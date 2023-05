Czech Floyd – Pink Floyd Tribute

Přední česká tribute kapela, která již 10. rokem přináší to nejlepší z nadčasové hudby skupiny PINK FLOYD. Hraje po celé ČR (cca 2 – 3 x v měs.) i v zahraničí.

Jejich tříhodinová show obsahuje téměř 30 pečlivě vybraných hitů napříč alby Pink Floyd vč. Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse Of Reason, Divison Bell, Rattle That Lock nebo Endless River.

V 8-členné sestavě kapely nechybí sólová a doprovodná kytara, baskytara, posílené klávesové nástroje, bicí, ale také saxofon, cello nebo profesionální dámské vokální duo.

Kapela si zakládá jak na pěveckých aranžích (celkem 4 zpěvy), tak na perfektní angličtině, jakou nedisponuje žádná Pink Floyd tribute kapela u nás.

V květnu tohoto roku kapela vystoupila (hned 2 x) před O2 arénou v rámci před-koncertního programu u příležitosti koncertů Rogera Waterse (zakládajícího člena Pink Floyd) v pražské O2 aréně.