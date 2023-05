Light By The Sea (NL) x EU TOUR ’23 [Alternative Rock / Wave Sensation]

Light By The Sea je hudební projekt Davyho Knobela a Eszter Anny Baumannové. Jejich hudba je tvořena prvky art rocku, avantgardy a lidové hudby s chytlavou popovou atmosférou.

Vzhledem k tomu, že sestrojení stroje času se zatím zdá nemožné, se silou zvuku to Davy Knobel a Eszter Anna Baumann chtěli udělat po svém. Ve svém malém bytě se obklopili svými oblíbenými vinyly a koncertními páskami, což vyústilo v psaní vlastních skladeb, inspirovaných jejich velkými hudebními hrdiny. Krátce poté vyšlo plnohodnotné album Light By The Sea s názvem Only Death Makes Icons (2021). S pomocí producenta a hudebního geeka Eddyho Boppa vrátili zapomenutý zvuk, protože posluchači mohou slyšet opravdu zvláštní instrumentaci a zvuk pásku, a to díky Eddyho studiové aparatuře, kterou předtím používali i George Harrison a Genesis. Jelikož se nestává často, aby holandský kytarista a skladatel dělal hudbu s maďarským umělcem, tak se v jejich hudbě potkává opravdu krásná kombinace západu a východu, protože jejich zvuk se skládá z alternativního rocku, nové vlny, avantgardy a lidové hudby prvky a jejich texty jsou inspirovány vzestupem a pádem velkých hrdinů a smutnými tragédiemi.

Light By The Sea se nyní připravuje na vydání nových singlů a evropské turné, které začíná v březnu 2023. Svou fascinující show včetně živých vizuálů přivezou na klubová a festivalová pódia po celé Evropě! Jak popsat show Light By The Sea? Je to horská dráha plná energie, tanečních beatů a čistých vlnových basových linek v kombinaci se sněním s jejich pomalými a hypnotizujícími skladbami jako Pisces Moon a Lupercalia In Neptunes Temple. Přidejte k show živé vizuální prvky a budete zcela ponořeni do světa Light By The Sea.