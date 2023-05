HamBurger Fest Kyjov

Oblíbený gastronomický festival zavítá v sobotu 27. května do Kyjova, kde se představí vybrané české food trucky a stánky se svou nabídkou nejrůznějších hamburgerů. Kromě nich bude možné ochutnat i další slané a sladké pokrmy, pivo, víno, koktejly či domácí limonády. Programem pro celou rodinu provede moderátor Ondřej Albrecht. „Jsme rádi, že můžeme letos do našeho města přinést poprvé festival burgerů a společně s agenturou Backstage také nové gastronomické zážitky. Věříme, že to bude jistě příjemná změna,“ uvedl ředitel Městského kulturního střediska v Kyjově Ladislav Pavluš. Festival nabídne hamburgery s trhaným vepřovým masem, bio hovězím, černé burgery, smash burgery, ale i bezlepkové verze nebo ty pro vegetariány.

Přestože HamBurger Fest je především festival burgerů, doplní je navíc i mexické quesadillas, sušené maso, tyrolské speciality nebo food truck plný oříšků. Milovníci sladkého si také přijdou na své. Připraveny budou sladké dobroty jako donuty, makronky, churros s mléčnou belgickou čokoládou, bublinkové waffle nebo poctivá škrábaná zmrzlina z opravdových surovin. „Do Kyjova přivezeme také první BEERJET na Moravě a orosené čepované pivečko,“ zve návštěvníky Lukáš Lauman z agentury Backstage. Dále zde lidé najdou osvěžující alko i nealko koktejly, víno, domácí limonády, a také lahodnou voňavou kávu z nádherného historického Citroenu předělaného na kavárnu. Kromě vybraných pochoutek je připravený i bohatý doprovodný program. Moderovat ho bude Ondřej Albrecht. O hudební produkci se postará oblíbená kapela Křídla a The Muzzles. Děti se mohou těšit na vystoupení Jirky Hadaše, skákací hrady, herničky, tetovačky, balónky, soutěže a další zajímavou zábavu. Akce začíná v 11 hodin a potrvá až do 21 hodin. Vstup je pro všechny zdarma.