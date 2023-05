Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Štěstí

Nejspíš to znáte sami. Náhodné setkání vás svede dohromady s někým, kdo vás nesmírně přitahuje. Drobným problémem je, že vaše světonázory jsou zcela, ale zcela neslučitelné.Luisa je svobodná spisovatelka. Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti. Alexander má tři dcery.Luisa má mnoho zájmů. Alexander se, kromě žen a své restaurace, nezajímá o nic.

Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty… a rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet.

