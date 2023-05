Den včel v Lužánkách

Jak to vypadá ve včelím úlu? Jaké role zastávají jednotlivé včely? A jak se stáčí med? Vše se dozvíte na Dni včel v Lužánkách. Akci pro děti a dospělé s ukázkami, ochutnávkami a kvízem pořádá v pátek 19. května Středisko volného času Lužánky na pracovišti Lidická ve spolupráci s projektem Včely do Brna, který vznikl díky Participativnímu rozpočtu Brna Dáme na vás. --- Víte, že je v Lužánkách na Lidické mezigenerační kroužek, kde se o včelaření mohou mnohé přiučit děti, ale také včelaři začátečníci? Že se díky projektu Včely do Brna šíří nejen osvěta o významu včel ve městě, ale skutečně vzniká čím dál víc míst v Brně, kde jsou úly?

Proto je blížící se Světový den včel ideální příležitost představit pilné pracantky ze zvířecí říše právě v SVČ Lužánky v rámci zmíněného projektu. Program pro školy dopoledne a pro rodiny s dětmi odpoledne bude plný zajímavých informací i praktických ukázek. „Prozkoumáme včelí oči, křídla a žihadla pod mikroskopem. Podíváme se na částí úlu, včelařské pomůcky a jak se stáčí med pomocí medometu. Připravujeme také ochutnávku včelích produktů a kvíz o medové odměny. Vše hravou formou, aby se bavily i děti,” uvedla organizátorka a lužánecká lektorka Andrea Chalupníková.

Poučné a zábavné odpoledne pro veřejnost se koná v lužáneckém pracovišti Lidická v pátek 19. května od 15 do 18 hodin. Není třeba se předem hlásit, kapacita není omezená a vstupné je dobrovolné.