Kniha džunglí - Bílý lachtan (divadlo DIP - zážitek pro děti od 6)

Interaktivní divadelní zážitek pro děti od 6 let do cca 11 let Inscenace zpracovává povídku z Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga Bílý lachtan. Diváci prochází příběhem, mohou se zapojit, jednat a společně s hlavní postavou, bílým lachtanem Kotíkem, poznávat hloubku moře, svobody a možná i samotného života. „Změní svět lachtaní v bezpečné místo, kde dobře nám bude, teplo a jisto." „Ta píseň je o tobě, Kotíku!" Kotík je jediný žijící bílý lachtan. Jeho druh je ohrožen chamtivými lidmi, kteří vraždí lachtany jen pro jejich kůži. Proto se rozhodne vzít osud všech lachtaních druhů do svých ploutví. Poznává mořský svět a hledá svobodnou zemi pro lachtany, kam se nikdy žádní lidé nedostanou. Zemi, kde vládne příroda.

Režie: Juliána Vališková Hrají: Iveta Kocifajová, David Tchelidze, Jakub-Vladislav Štrejn, Tereza Sikorová Scénografie: Andrea Hurych Hudba: Matěj Záhořík Technika: Jiří Štěp Foto: Andrea Hurych CENA VSTUPENEK: Děti 160, dospělí 240 KONTAKT: 777921019, 736791812 V roce 2023 se projekt koná za finanční podpory statutárního města Brna.