Groove Brno: Cory Henry (USA) & Kennedy Administration (USA/CZ)

Cory Henry je americký multiinstrumentalista, skladatel, producent, zpěvák a všestranný mistr hammondových varhan a kláves. Narodil se v roce 1987 v Brooklynu v New Yorku a svou hudební kariéru odstartoval už ve svých dvou letech, kdy začal hrát na varhany a přes gospelové soubory se postupně vypracoval na nejprestižnější hudební pódia. Spolupracoval s mnoha legendami hudebního průmyslu, jako jsou například Bruce Springsteen, Michael McDonald nebo P. Diddy. Jeho sólová alba se umístila na předních místech v prestižním žebříčku jazzových alb Billboardu.

V roce 2012 se Cory Henry stal členem legendární hudební skupiny Snarky Puppy a později vydal své první sólové album "First Steps", které se umístilo v žebříčcích Billboard a v žebříčcích Top Jazz Albums a Top Heatseekers Albums. V roce 2018 vydal své druhé sólové album "Art of Love", na kterém se objevily i jeho výjimečné pěvecké schopnosti. V roce 2021 Cory Henry spolupracoval s Kanye West a Dr. Dre na skladbě "Run to Glory" a později byl Herny uveden jako producent a autor skladby "24" z Westova desátého studiového alba Donda.

Kennedy Administration je jedinečná skupina mladých a talentovaných hudebníků z New Yorku, kteří hrají živou a neodolatelnou směs soulu, funku a jazzu. Skupinu vede charismatická zpěvačka s neobyčejným hlasem a energií, která si říká Kennedy. Její hlas připomíná kombinaci Elly Fitzgerald, Sade, Anity Baker nebo Luther Vandross. Spolu s klávesistou Ondřejem J. Pivcem představují dvojici, která se perfektně doplňuje.

Kennedy Administration se proslavili zejména svou neuvěřitelnou rozmanitostí a energií. Od funky tancovaček až po kouzelné bossa novy, Kennedy Administration si poradí s jakýmkoli stylem a udrží publikum v euforii po celou dobu koncertu. Skupina se skládá z mnoha talentovaných hudebníků, kteří spolupracovali s umělci jako jsou Stevie Wonder, Gregory Porter, Lalah Hathaway nebo Christina Aguilera. Vystupovali již na mnoha místech po celém světě a jejich debutové album z roku 2007 ukázalo, jak perfektně dokáží proměňovat různé hudební styly ve fenomenální zážitek!