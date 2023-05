Zážitkový anglický příměstský tábor

S prožitky jde všechno lépe!

Pro děti opět pořádáme příměstský tábor v Brně. Součástí budou nezapomenutelné zážitky, zábavné výlety, program v angličtině a výuka angličtiny. Programy a celý tábor jsou vedeny zkušeným pedagogem a anglickým rodilým mluvčím.

Tento příměstský tábor spojuje zábavnou výuku angličtiny s programem plným legrace a nových zážitků. Tábor je vhodný pro děti ve věku 7 až 12 let.

Díky osobnímu přístupu a bohatým zkušenostem lektorů je anglický příměstský tábor vhodný pro všechny děti. A to jak pro úplné začátečníky s angličtinou, tak i zkušenější jedince.



Cena zahrnuje obědy, svačiny, výuku angličtiny s anglickým rodilým mluvčím a vstupy v rámci programu.



Program

5 dní s rodilým mluvčím i českým vedoucím

O vaše děti se postaráme od 8:00 do 16:00 (případně 17:30)*

Odpoledne výuka angličtiny hravou formou

Dopoledne zážitkový a hlavně zábavný program:

- Hrad Špilberk a kasematy

- Výlet parníkem

- ZOO Brno

- Lamacentrum Hády a mnoho dalšího**

* Hlídání dětí do 17:30 za příplatek 90 Kč / den

**Obsah programu je vázán na počasí a počet dětí

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE: https://dialect.cz/zazitkovy-anglicky-primestsky-tabor/