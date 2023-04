Nech rozeznít svůj obraz!

DÍLNA V RÁMCI TIŠNOVSKÉ MUZEJNÍ NOCI A VERNISÁŽE VÝSTAVY REZONANCE.

Tajemné zvuky meditačních zvonů, obrazy ze skla. Už jste si položili někdy otázku, jak by vypadaly zvuky, kdyby byly namalované? Kytaru by představoval trojúhelník, flétna by se proměnila ve vlnku a buben v zamotanou čmáranici. A jde to i naopak! Namalujete obraz a necháte jej rozeznít. Jak? Připravili jsme interaktivní dílnu, která bude zaměřená na zvuk v umění. Děti si vyzkouší práci s improvizovanými nástroji, jejichž jednotlivé zvuky se pokusí zaznamenat barevně na papír a poté svůj výtvor nechají rozeznít v rámci tabletové aplikace.

Svůj výtvarný/hudební výtvor nám budou moci nasdílet. Nejlepší tři výtvory čeká v galerii ocenění.