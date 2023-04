Jesse Cook (CA)

Virtuos, kanadská star, jeden z nejlepších kytaristů na světě se svým novým albem „Love in the Time of Covid“.

Přes 25 let přináší svojí hudbou radost lidem po celém světě. Na svém kontě má 11 nominací a jedno vítězství Juno Awards, Gemini Award a co je nejzajímavější – 10 platinových a zlatých desek. Flamenco si zamiloval už v dětství, kdy se na prázdninovém pobytu na jihu Francie setkal s Nico Reyesem, kytaristou The Gypsy Kings, které budete moci letos v červenci slyšet v Brně na Mendel festivalu. Poté začal studovat na prestižní Eli Kassner Guitar Academy, pokračoval na renomované Royal Conservatory, Toronto’s York University a vážené Berklee College v Bostonu. Svoji kariéru viděl jako skladatel. Ovšem po té, co kabelová TV společnost v Ontariu pustila jeho hudbu do éteru, přišel velký zlom. Začala být poptávka po jeho nahrávkách, následovaly koncerty. Přišly první obrovské úspěchy. Po úspěšných albech a koncertech se stal velice populárním i v Evropě, zejména v Polsku, v Indii si jeho písně „půjčili“ pro Bollywoodský film, jeho další skladby se staly rutinním doprovodem pro gymnastické a krasobruslařské výkony na Olympiádách. Covidové roky byly po 25 letech koncertování první, kdy nejel turné. Čas však využil pro nové mimořádné nahrávky, které sám nahrál na všechny instrumenty a umístil na YouTube. Kolekci nazval „Love in the Time of Covid“. A právě s touto hudbou nyní přijíždí i do Brna.