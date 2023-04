The World Famous Glenn Miller Orchestra Best of tour 2024

Světoznámé uskupení Glenn Miller Orchestra v lednu dorazí s novou show. Výběr toho nejlepšího z uplynulých let exkluzivně nabídne pouze v 5 českých městech.

Na velkolepý návrat jednoho z nejznámějších swingových orchestrů na světě se po 3 letech mohou těšit fanoušci v Praze, Brně, Hradci Králové, Liberci a Ústí nad Labem.

Glenn Miller Orchestra vás společně s vokální skupinou The Moonlight Serenaders přenesou do 40. a 50. let minulého století autentickým zvukem nadčasového swingu v tradičním hávu a písněmi jako Moonlight Serenade, In The Mood, Rhapsodie In Blue, Leroy Brown nebo Sentimental Journey.

Pod taktovkou režiséra a kapelníka Wila Saldena se ukáží s novým programem „BEST OF …“. Wil Salden a jeho hudebníci tímto slaví jubilejní 35. výročí. Za svou swingovou éru uskutečnili více než 5 000 koncertů. Program výročí zahrnuje spoustu světově proslulých melodií v nezapomenutelných aranžích, které se proměnily v evergreeny a stejně jako Glenn Miller, i Wil Salden nadále staví na odkazu: něco starého, nového, půjčeného a modrého.

Zveme diváky, aby se s námi vydali na cestu swingovou érou.