Rhythm of the Dance – Brno

Rhythm of the Dance přináší fanouškům po celém světě tradici irského tance a hudby. Nyní show míří poprvé také do Česka. Diváky čeká dvouhodinový výlet historií Irska, od dob keltských druidů přes cestu do Ameriky a nakonec zpět do pubů a uliček v Dublinu.

Když se v roce 1994 organizátoři Eurovize, jež se konala v Irsku, rozhodli vyplnit přestávku vystoupením Riverdance, znamenalo to revoluci pro irský tanec. Jeho moderní podoba vychází z původních irských tanců obohacených o step dance. Také soubor Rhythm of the Dance, jenž vznikl v roce 1998, naskočil na populární vlnu moderních irských tanců. Na ty tradiční ovšem nezanevřel a jejich show je vyváženou kombinací obou. Původní i moderní irské tance jsou ostatně dodnes živou součástí kultury ostrovního národa.

Dvouhodinová show provede publikum bohatou historií Irska a přenese jej do starodávné země druidů i současných dublinských uliček a pubů. Příběh začíná u mohylového monumentu Newgrange, kdy diváci zažijí magické období prastarých keltských kmenů. Dále se s irskými imigranty vydají na cestu do Ameriky a nakonec se vrátí zpět do energického Irska.

Kromě špičkových tanečníků se na pódiu objeví také hudebníci a zpěváci. Pro irskou hudbu, jež částečně vychází z keltské kultury, jsou typické dudy, housle, píšťala, akordeon a bodhrán, tradiční irský rámový buben.



Součástí představení bude též sean-nós. Termín znamená v překladu „po staru“ a může odkazovat k hudbě i tanci. Zpěv sean-nós je forma tradiční irské vokální hudby bez doprovou, zpravidla se jedná o silně emotivní písně. V případě tance se jedná o převážně sólovou formu založené na improvizaci. Diváci se zkrátka mají nač těšit.