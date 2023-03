Leon Hendrix, support: Tom Jegr Gang

Pouze několik týdnů po oslavách 80 let od narození legendárního kytaristy Jimi Hendrixe a po úspěšném loňském turné se vrací do České republiky se svou poctou tomuto geniálnímu muzikantovi, jeho o 6 let mladší bratr Leon se svou skupinou.

Samozřejmě bude celý večer věnován tvorbě nesmrtelného Jimiho a to v podání, jaké jsme ještě neměli šanci vidět.

Leon Morris Hendrix je americký malíř, kytarista a skladatel, který kromě toho, že se momentálně věnuje odkazu svého bratra, má na svém kontě také vlastní alba s Leon Hendrix Band. První vyšlo v roce 2002 pod názvem „Seattle Rain“, novější potom s titulem „Keeper Of The Flame“ o 4 roky později. V roce 2012 vyráží na své první rozsáhlé evropské turné, kdy koncertuje v zemích jako Velká Británie, Itálie, Polsko, Makedonie, Kosovo a dalších.

Společně s Leonem Hendrixem se do České republiky vrací úžasný kytarista, propagující již řadu let Jimiho nesmrtelnou kytarovou hru – Fulvio Feliciano. Rytmickou sekci tvoří baskytarista Marco D´Angelo (Leon Hendrix, Stan Skibby) a bubeník Pino Liberti (Uli Jon Roth, Buddy Miles, Marco Mendoza).