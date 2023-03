Woodstock Barbie(HU) + Band of Heysek(CZ)

Woodstock Barbie – to je moderní bluesrockový klenot plný kořeněných vibrací.

Jejich debutové EP Never Gonna Fall in Line vyšlo v říjnu 2019 a okamžitě skončili na pódiu s Dopethrone (CAN). Trávit spolu všechny víkendy ve zkušebně je pro ně jako terapeutické sezení. Během lockdownu vyšli s Live at Pinewood, včetně dvou zbrusu nových písní, a byli pozváni na mystický festival Mount of Artan v Srbsku, který byl bohužel kvůli pandemii zrušen, ale hráli na Fekeze Zaj Festival v Maďarsku. . V maďarské talentové soutěži Fülesbagoly vyhráli ceny „Nejlepší zpěvačka“ a „Nejlepší hudebník“.

V roce 2022 také vystoupili na Mastering the Music Business v Bukurešti a napsali píseň Cats & Goats ve spolupráci s Yvesem Krismerem z Mother’s Cake. Jejich nové EP Witch of the Dice vyjde 1. března 2023.

Alexandra Pádár je pravděpodobně nejvyšší a nejvšestrannější zpěvačka v Maďarsku. Po X-Factor Bootcampu a televizních pořadech Star Academy se rozhodla pokročit ve své kariéře a odhalit své barvy v mnoha hudebních formacích. Vystupuje docela pohodlně v žánrech jako jazz, swing, blues, rock, funk, soul, r&b a pop.

Alexandra Pádár (vocal)

Arián Horváth (guitar, keys)

Ádám Gilinger (drums)

Áron Vilczek (bass)