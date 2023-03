JAZZ Q Martina Kratochvíla – křest alba Rituál

Po dvouleté pauze vydává skupina Jazz Q na etiketě Studia Budíkov další, v pořadí již 24. album RITUÁL navazující na sérii ZNOVU, TALISMAN a AMULET z dřívějších let.

Skupina Jazz Q Martina Kratochvíla patřila od svého založení v r. 1967 ke kultovním kapelám na české i evropské hudební scéně. Od jazzových počátků přešla kolem r. 1972 s příchodem anglické zpěvačky Joan Duggan k podstatně rockovějšímu žánru. Po několik let zastupovala, snad díky svému politicky imunnímu jménu, i scénu čistě rockovou v době, kdy masívní čistky a zákazy postihly slavné české rockové formace.Jazz Q oslaví brzy 55 let svého dlouhého hudebního života. Kapela koncertovala po celém světě, vyhrála mnoho festivalů a vydala desítky dnes již kultovních alb, z nichž některé (Elegie z r. 1977) získaly významné uznání anglické publicistiky za osmou nejvlivnější desku minulého století. Zdá se také, že instrumentální koncertní kvartet hrající plnokrevný jazzrock je dnes snad jediným v Evropě soustřeďující se na tento žánr. Fúze, tedy jiné označení pro jazzrockovou syntézu kterou kapela před lety v Česku začala, se opět vrací do středu zájmu vnímavějších posluchačů.