Milí fanoušci filmu a studentských snímků, 23. Filmový festival Fakulty informatiky MU se uskuteční v pátek 19. 5. 2023. Festival už přes dvacet let spojuje studenty, lektory i všechny, kteří touží tvořit, a dává jim možnost se realizovat pomocí filmové řeči. Letošním ročníkem nás bude provázet téma "Na hraně". Je to stav nejistý a zároveň plný potenciálu. Moment zvýšené pozornosti a napětí. Okamžik intenzivní tvořivosti a inspirace, nebo také pokraj zoufalství a beznaděje, vyžadující odolnost a tvůrčí vůli. Někdy se na hraně učíme balancovat, jenže nakonec se vždy musíme rozhodnout, kterým směrem půjdeme, za jakými hodnotami si stojíme a která verze budoucnosti nás láká víc. Proto spolu pojďme překročit to, co je pohodlné.