Brno Brass Fest: HarMálek Orchestr

Brno Brass Fest Vás zve do Metra na nekonvenční HarMálek Orchestr. Přijďte se uvolnit do klubu za zvuku žesťů!

Originální uskupení, které se rozhodlo inovovat českou dechovkovou tradici a přiblížit ji všem stranám společnosti v moderním, dravém a mladém provedení. HarMálek Orchestr vznikl v roce 2016 a je složen z profesionálních muzikantů, hrající napříč žánry celé české hudební scény, a to těles jakými jsou: Sexy Dancers, Top Dream Company, Marek Ztracený, a Pražská komorní filharmonie.

V minulosti navštívil orchestr srbský Bělehrad, kde natočil svůj první videoklip. Několikrát kapela dostala oficiální pozvání vystoupit na největším festivalu dechové hudby na světě, a to na srbském Guča Festivalu, kde naposledy předvedli svoji show na hlavním podiu ve společnosti Bobana a Marka Markoviče či Gorana Bregoviče. V roce 2021 natočili živé album “Live session from Sono Records” které obsahuje aktuální repertoár kapely.

„Ničeho se nebojíme a jsme všemu otevřeni, ale musíme přitom zachovat identitu naší české muziky, která se zde již po několik desítek let utváří a zaslouží si respekt“, říká náš kapelník Petr Harmáček.