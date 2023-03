Tuning Show Brno

Připravujeme pro Vás první letošní sraz, kde rozhodně nesmíte chybět!!! Prijeďte se podívat a pozdravit své přátelé a známe. Přivítání nové sezóny, kde jinde, než na známém okruhu AMD BRNO, - tuning, sprinty Championát TMS, Závod do Vrchu, Show Shine, dB Drag,DRIFTY / DRIFT CHAMPIONS/, vše co k pořádné akci patří. MČR ve sprintecch pod UAMK - TMS o Mistra ČR !!! Online přihlášky do sprintů zde: https://forms.gle/vKFFsfnxiJjuaCk77 Závody do Vrchu, DRIFTY, Show Shine, dB Drag, doprovodný program, volné jízdy na dráze, ve spolupráci s AMD Brno Upozornění pro sprintery!

Start bude posunut, tak aby byla delší dráha na dobrždění !!!!

Program: 7.00 - Otevření areálu, pokladen 8.00 - 11.00 - Registrace do měřených sprintů, Závodu do Vrchu 8.00 - Prodej jízd na dráze, pro veřejnost 9.00 - 9.25 - Jízdy auto č.1 9.30 - 9.55 - Jízdy auto č.2 10.00- 15.00 - Soutěž Show Shine, dB Drag 10.00 - 15.00 - DRIFTY/ DRIFT CHAMPIONS / po celý den 10.00 - 10.25 - Jízdy auto č.3 10.30 - 11.45 - Volné Sprinty 12.00 - 15.15 - Měřené sprinty, Závod do Vrchu 15.40 - 16.00 - Ukázka vyproštění, z hořícího vozu 15.30 - 15.55 - Jízdy auto č.4 16.00 - Vyhlášení vítězů sprintu na 1/4 mile, závod do Vrchu 16.00 - 16.25 - Jízdy auto č.5 16.30 - 16.55 - Jízdy auto č.6 17.00 - 17.25 - Jízdy auto č.7 17.30 - 17.55 - Jízdy auto č.8