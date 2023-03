Nejstarší šperky a ozdoby těla

Pro velký zájem návštěvníků prodluženo do 2. dubna 2023.

Prostřednictvím nejstarších ozdob z moravských lokalit je tak možné nahlédnout do života lidí, kteří žili na stejném území jako my dnes, jen přibližně o 30. tisíc let dříve a zjistit rozsah jejich technologických dovedností, schopností uměleckých a snad i díl jejich duchovního života.

Součástí výstavy jsou první umělecká díla, na nichž je ztvárněn člověk včetně nejstarší keramické sošky na světě – originálu Věstonické venuše.

