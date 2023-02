Emocionální inteligence: Tajemství úspěšného života?

Myslíte si, že za úspěchem stojí hlavně číslo, které lidem svítí v kolonce IQ? Výzkumy ukazují, že neméně důležitou je inteligence jiného druhu! Schopnost zvládat vlastní emoce, umění dokázat se naladit na druhé, dispozice přiměřeně reagovat ve stresových situacích či kumšt vážit si sebe samé a motivovat se jsou klíčem ke spokojenému a naplněnému životu. Emocionální inteligence není jen zárukou k dobrým vztahům v osobní sféře, ale vliv má i na profesionální pokrok. Do jaké míry určuje EQ náš úspěch? Je to vrozená nebo rozvíjetelná zručnost? Jak se vyvíjí vztah mezi EQ a IQ? A jak EQ ovlivňuje naše sociální vztahy a úspěchy? Prozradí zkušená lektorka a mentorka Jitka Ševčíková v poutavé přednášce. Pojďte se podívat, jak jste na tom vy a co můžete udělat pro to, abyste měli úspěšný život.

Jitka Ševčíková bude vyprávět o:

– tom, co je emocionální inteligence a jak funguje ve vztahu s IQ

– tom, zda k úspěchu stačí rozvinutá EQ, nebo v tom sehrávají roli i jiné schopnosti

– tom, zda se s EQ rodíme nebo ji můžeme během života rozvíjet

– tom, jak EQ ovlivňuje naše další sociální vztahy a úspěchy

– tom, jakou roli sehrává při vytváření šťastného a stabilního vztahu

– tom, že neexistují žádné pozitivní a negativní emoce, ale že všechny emoce se nám vyvinuly proto, aby nám sloužily jako emoční kompas

Po přednášce je připravena diskuse.

Jitka Ševčíková

je lektorka, mentorka a koučka v oblasti stresové odolnosti a zvládání emocí. Už přes deset let lektoruje manažerské a osobní dovednosti v oblasti EQ, emočního leadershipu, prevence stresu a vyhoření, zdravého spánku, nastavení wellbeing prostředí, zlepšování rétoriky, a komunikace, techniky konflikt managementu, work-life balance, a učí práci v optimální mozkové frekvenci. V České republice koordinuje a lektoruje paměťový trénink Brillant Brain s trojnásobnou světovou paměťovou rekordmankou Michaelou Karsten. Mentoruje a podporuje vybrané filantropické projekty, školí několik středisek Rané péče. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem. Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, na kongresech a konferencích, publikuje v lifestyle magazínech, odborných médiích i na webu Psychologie. Pořádá semináře v České republice, v Indonésii, na Srí Lance, Filipínách, Mauriciu, v Řecku a v Thajsku. Založila s kolegy Family Business Academy pro koncepční vzdělávání odpovědných rodinných a majetných firem. Má mnoho prestižních klientů mezi institucemi, firmami a osobnostmi.