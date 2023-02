Výtvarný ateliér pro děti i dospělé

ÚVOD DO GRAFICKÝCH TECHNIK – TISK Z VÝŠKY

V sobotním ateliéru pokračujeme s cyklem grafických technik. Tentokrát se budeme věnovat tisku z výšky ve spojení s vytlačováním do umělecké pěnovky. Tematicky bude dílna zaměřená na delfskou keramiku a květinové vzory. Ve spojení s modrou tiskařskou barvou může tato technika připomínat modrotisk. Zní vám to komplikovaně? Nemusíte se obávat! Techniku zvládnou s pomocí lektorky všichni účastníci.

Nenechte si proto ujít tuto dílnu a přijďte si vyzkoušet práci s novým materiálem.