Kvalitní a výhradně evropské snímky, které se zpravidla do běžné distribuce nedostanou, nabídne i letos soutěžní festival Dny evropského filmu (DEF). Jubilejní třicátý ročník přinese například samostatnou sekci filmů významného německého režiséra Fatiha Akina, ověnčeného cenami z Berlinale i z Cannes, a zaměří se na stále úspěšnější kinematografii zemí Beneluxu. DEF proběhne od 20. do 25. dubna v Praze, Brně a Ostravě a od 26. do 30. dubna se v rámci festivalových Ozvěn přesunou do desítky kin v dalších městech celé České republiky. „Diváky pozveme jak do kinosálů, tak nově třeba do hvězdárny či planetária,“ říká Šimon Šafránek, dramaturg festivalu.

Přehlídka Dny evropského filmu se loni transformovala do podoby soutěžního festivalu. Hlavní soutěž bude opět zaměřena na debuty, festival však nabídne i soutěžní sekci hudebních filmů „Součástí programu budou také snímky oceněné na prestižních festivalech, animované filmy pro mladší publikum a samozřejmě i dokumenty,“ doplňuje Šimon Šafránek. Letos přinášejí pořadatelé dvě dramaturgické novinky, ve kterých budou pokračovat i v dalších letech. Jedná se o Fokus na vybraný evropský region a retrospektiva přední osobnosti evropské kinematografie.

KOMPLETNÍ PROGRAM BUDE ZVEŘEJNĚN 20. března ZDE