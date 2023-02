Společně pro klima: inspirace, akce, péče

Přijďte se inspirovat, jak se aktivně zapojit do ochrany klimatu, a přitom pečovat o pohodu sebe i druhých! Klima máme sice jen jedno, ale klimatických aktivit se dá vymyslet spousta. Někdo se snaží vzdělávat svoje spolužáky a spolužačky, někdo o klimatu točí amatérské dokumenty. Zjistěte s námi, co dalšího lze dělat. Zajímá vás, co všechno obnáší uspořádat svépomocí kemp za klimatickou spravedlnost nebo byste rády*i zorganizovaly*i workshop o ekologické udržitelnosti a hledáte parťačky nebo parťáky? Přijďtě se poradit.

Vyplňte přihlašovací formulář a přijďte si s námi užít prima sobotu - https://forms.gle/rSSCyvmkrYzC7Zmd7 A na co přesně se můžete těšit? - Den nabitý inspirativním povídáním o velkých i malých klimatických projektech, síťováním se zkušenějšími i méně zkušenými aktivistkami*y, odbornicemi*íky na klimatickou změnu a všemi, kdo chtějí být aktivní, ale třeba ještě nevědí, jak na to. - Dopoledne si budete moct poslechnout krátké prezentace lidí nejrůznějšího věku a zaměření a nechat se namotivovat na druhou část dne, kdy bude prostor pro hlubší diskuzi a společné rozvíjení konkrétních nápadů. - K tomu využijeme tzv. openspace, metodu neformálního sdílení poznatků v menších skupinkách a společného zamyšlení nad otázkou, která naši akci zastřešuje: Jak být společně aktivní pro klima, a přitom radikálně odpočívat? V tomto prostoru je opravdu místo pro každého a každou, tak se nebojte sdílet v něm i svoje myšlenky. - Přineste svoje zkušenosti i nápady, které zatím čekají na tu správnou chvíli, a hlavně si přineste chuť se do něčeho skvělého zapojit. Pokud by pro vás byly překážkou pro účast na akci peníze za jízdenky nebo jste měly*i jakékoliv otázky, ozvěte se nám na e-mail – klarad@nesehnuti.cz.