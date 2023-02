Šmoulové Magický svět VIP golden ticket

Šmoulové přicházejí do České republiky a zabydlí se na Výstavišti Brno!



Na brněnském výstavišti vyroste originální Šmoulí vesnice a JVS GROUP ji doplní o Magický svět – velký zábavně vzdělávací park pro malé i velké návštěvníky.



Návštěvníky čeká 7000 m2 zábavy, dobrodružství i vzdělání!



Roztomilí modří trpaslíci okouzlují své dětské i dospělé fanoušky již 65. let. a toto výročí oslaví v obrovském zábavním parku v Brně.



Dobrodružný park Šmoulové – Magický svět do České republiky poprvé přináší svět šmoulů doslova v nadživotní velikosti. Šmoulové zvou děti i dospělé přímo do svých houbových domečků, které jsou tak veliké, že se tam vejde dítě i dospělák. Šmoulí kouzelný les nabízí mnoho objevů a interaktivních dobrodružství. Děti zjistí, kterému ze šmoulů se nejvíce podobají, naučí se mluvit šmoulí řečí nebo uvaří kouzelný lektvar. Ale hlavně se všichni společně a hravou formou dozví o tom, jak chránit nejen šmoulí, ale i ten náš lidský les. Spolu s malými šmouly tak všichni prožijí napínavé dobrodružství o záchraně přírody, kde společně uniknou vzteklému kocourovi Azraelovi a poté zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem a jeho strašlivým strojem.



Toto velké šmoulí dobrodružství je zakončeno romantickým letem na čápovi, který děti ve VR realitě přenese do animovaného světa Šmoulů. Tím ale dobrodružství zdaleka nekončí. Dalších 3000 m2 zábavy čeká o patro výš. Obrovská LEGO herna, dopravní hřiště, závody autíček a jako první a jediná v Brně: dráha pro kolečkové brusle.