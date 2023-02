Sama pěšky z Mexika do Kanady

Neabsolvovala žádné speciální tréninky ani si detailně neplánovala trasu. Zatímco většina světa byla kvůli pandemii koronaviru zavřená doma, Taťána Bujnochová si vybrala jednu z nejdelších ucelených cest na naší planetě. Táňa se rozhodla změnit svůj pohodlný život tím, že vystoupí z komfortní zóny projektové manažerky a přežije sama v divočině. S mizernou angličtinou a bez přípravy se vydala sama pokořit jednu z nejtěžších pěších tras na světě – Pacifickou hřebenovku (4265 km). Ročně se na ni vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji asi jen přibližně desetina z nich. Taťána mezi ně patří. I když pravidelně chodila jenom na hory a procházky se psem, věřila, že to bude stačit.

V dech beroucí, a občas i odvahu beroucí, přírodě, která se táhne od mexických hranic až po kanadské hranice, strávila šest měsíců. Přešla poušť, hory, lesy, řeky, potýkala se se ztíženým zásobováním, hladem, úrazem i divokou zvěří. Ani na chvíli ale nepomyslela na to, že by to vzdala. Dokázala, že s pevnou vůlí se dá všechno zdolat. Obujte si turistické boty a vydejte se od jihu až po sever USA ve stopách jejího nevšedního cestovatelského dobrodružství.