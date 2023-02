V roce 2004 se parta mladinkých muzikantů rozhodla přestat poslouchat trampské písně, rozmlátila kytary, spálila maskáče a záhy si oblíbila třpytivé a lesklé outfity, aby přeštelovala své buňky pro naprosto jedinečný styl zvaný FUNK! Osady u řek vyměnila za předřažená pódia, po kterých šíří již několik let svůj precizní hudební styl v originálním pojetí. Milují všechny ženy světa, vlastní veškerou světovou energii, několik bank a jejich technikem je pokaždé americký prezident!

Jak už bylo řečeno, psal se rok 2004, když se dala dohromady parta výborných mladých hudebníků kolem Petra Harmáčka. Od té doby si TOP DREAM COMPANY vydobyli pevnou pozici na české funkové scéně a pravidelně přivádí do varu každého, kdo aspoň trochu miluje hudbu. To, že se kapela na jednom podiu vystřídala třeba se světovými jmény jako Kool & the Gang, Freak Power, Victor Wooten nebo Corym Henrym, je pak už jen další logický vývoj. Ať už se jedná o energickou párty v klubu nebo večerní dávku energie pod širým nebem, těchto jedenáct muzikantů v čele se zpěvákem Jakubem Vaňasem vás nenechá v klidu.