Nenechte si ujít první letošní vernisáž výstavy karikatur, obrazů a skic Emila Hoffmanna s názvem NEVER MORE, která se uskuteční ve středu 25. ledna 2023 v 16.00 hodin v Galerii Jefa Kratochvila v 1. patře Činoherní scény MdB.

EMIL HOFFMANN (*17. 8. 1932 – †11. 3. 2019)

Brněnský kreslíř a karikaturista, rodák ze Znojma. Jeho dílo známe z kreseb populárních sportovců, významných umělců, ale také osobností veřejného života. Své kresby publikoval v našich i zahraničních novinách: Rovnost, Mladá fronta, Práce, Čs. sport, Večerní Praha, Ostravský večerník, Smena, Berliner Zeitung, Die Welt, Deutsches Sportecho atd., spolupracoval také s Československou televizí. Veřejnosti je prezentoval na třinácti výstavách především v Brně, poslední se uskutečnila u příležitosti jeho 75. narozenin ve foyer Janáčkova divadla, kde v karikatuře ztvárnil nejen členy souboru NdB. Kromě karikatur také rád maloval, a to nejen krajiny, ale také různé alegorie a akty. Zemřel v roce 2019 a v loňském roce by oslavil 90. narozeniny. Na počest jeho památky a jako rozloučení s jeho bohatou tvorbou Vás zveme na jeho výstavu, kde budou veřejnosti vystaveny nejen jeho známé karikatury, ale také obrazy a skici, které nikdy veřejnosti představeny nebyly... NEVER MORE ANEB JAK HO NEZNÁME.