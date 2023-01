Škoda v Olympii

Simply Clever a Simply the Best. Od 9. do 26. února si v brněnském nákupním centru Olympia dají dostaveníčko ty největší perly z historie automobilky ŠKODA. A všem návštěvníkům se naskytne opravdu fantastická podívaná. Představí se na tři desítky historických automobilových a motocyklových skvostů, které psaly dějiny značky. Téměř deset laurinek v čele s modelem Voiturette z roku 1905, jedním z prvních automobilů značky vůbec, závodní speciál hraběte Kolowrata z roku 1907, ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie, ale také závodní speciály ze světa motorsportu.

Brněnské nákupní centrum tradičně připravuje pro své návštěvníky doprovodné akce, mezi které patří výstavy, naučné besedy či soutěže o hodnotné ceny.

