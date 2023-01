MG04 - Mersey Gathering w. Mick Harvey (AUS) v Brně

Poslední květnovou sobotu vystoupí v Brně na festivalu MG04 australský hudebník Mick Harvey s doprovodnou skupinou.

Připomeňme, že Mick Harvey byl členem kapel Birthday Party a The Bad Seeds, kde vystupoval řadu let s Nickem Cavem, hrál také v neméně známe formaci Crime and The City Solution po boku ikony australské a berlínské scény Rowlanda S. Howarda. V Brně se představil na Henry Lee Festu jak samostatně, tak v rámci hvězdného projektu Ministry Of Wolves.

Mick představí materiál ze svého nového sólového alba "Five Ways to Say Goodbye" a alba duetů s mexickou zpěvačkou Amandou Acevedo na sérii koncertů po boku berlínského hudebního kolektivu Sometimes With Others. Ten hraje směs rocku, drone, minimalismu, jazzu a blues, kterou prezentuje na debutové desce „Nous“ vydané na uměleckém vinylovém labelu Grand Chess z Hamburku.

Australského světoběžníka doplní kapely Dunaj, Kill The Dandies a VDYD. Po skončení DJs Ibe a Kevridge.

Festival se nekoná pod záštitou politiků.

Předprodej: Goout, Ticketportal, Ticketmaster, Smsticket