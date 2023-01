Pražský výběr, support Našrot v Mikulově

Legenda české hudební scény, skupina Pražský výběr, míří do Mikulova! V pátek 4.8.2023 vystoupí v prostorách Amfiteátru pod Turoldem v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

Rocková formace Pražský výběr byla založena v roce 1976 klávesistou a zpěvákem Michaelem Kocábem. Ve druhé polovině 70. let se orientovala na jazz rock, který byl v té době populární. Na začátku 80. let přistoupila k celkové změně stylu, tehdy působila jako jedna z nejvýznamnějších českých novovlnných skupin. V letech 1983–1986 byl Pražský výběr režimem zakázán, ke koncertování a vydávání alb se mohl vrátit až ve druhé polovině 80. let. Po roce 1989 vystupovala skupina spíše sporadicky, větší množství koncertů znovu pořádala až po roce 2000. Mezi lety 2006 – 2012 kapela nefungovala, v mezičase však koncertoval Pražský výběr II založený Michaelem Kocábem. Reunion původní sestavy Pražského výběru byl oznámen v roce 2012, přičemž takto koncertují doposud.

Program večera zahájí „jedna z nejdivočejších českých HC-crossoverových part, před revolucí téměř kultovní soubor všech ochmelků, grázlů a jiných pochybných existencí. Na jejich koncerty chodili svorně a pospolu máničky, punkeři i skini a nebylo mezi nimi žádných bouří.“ Vznik této kapely se datuje do roku 1988. První dva roky vystupovali pouze na undergroundových akcích. Později začali vystupovat i oficiálně a vydávali desky. O tom, že jim to dost dobře hraje i dnes, se budete moct přesvědčit v mikulovském Amfiteátru. Zahrají v sestavě: Petr Hrabalik „Hraboš“(zpěv, kytara), Tomáš „Ceemek“ Hájek (kytara), Jiří „Martha“ Dvořák (baskytara), Josef „Jouza“ Bárta (bicí)

