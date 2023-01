Mezinárodní rockový open air ROCK CASTLE se zrodil v nejtěžší době, kdy celý svět zasáhla nečekaná pandemie, který s sebou přinesla spousty zákazů a nařízení, vč. zákazu zpívání a vůbec konání kulturních akcí. A právě v této době se z píle a naděje na lepší budoucnost zrodil ROCK CASTLE festival.

Tento 3denní srpnový rock-metalový svátek se letos uskuteční už potřetí! Lidé i umělci si k tomuto festivalu vytvořili neuvěřitelně vřelý vztah. Jeho příjemná, pohodová letní atmosféra, zajímavá dramaturgie a nádherný, přírodní festivalový areál v prostředí stinného zámeckého parku v malebném historickém městečku MORAVSKÝ KRUMLOV přímo vybízí k návštěvě. Nově zrekonstruovaný zámek, u něhož se festival koná navíc ve svých útrobách skrývá a ochraňuje slavné a jedinečné velkoformátové dílo mistra Alfonse Muchy – Slovanská Epopej, kterou můžete při návštěvě festivalu rovněž obdivovat!

3. ročník festivalu ROCK CASTLE se letos uskuteční ve dnech 17. – 19. 8. 2023 opět v zámeckém parku v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ a soupiska dosud potvrzených kapel už nyní dost přesvědčivě láká a slibuje opět fantastický festivalový závěr léta!

Těšit se můžete na kapely:

HAMMERFALL, U.D.O., AMARANTHE, ALESTORM, BEAST IN BLACK, GLORYHAMMER, VISIONS OF ATLANTIS, EVERGREY, RAGE, NERVOSA, BRAINSTORM, SERIOUS BLACK, TWILIGHT FORCE, DYNAZTY, SKÁLMÖLD, DRAGONHAMMER, TRI STATE CORNER, EVIL INVADERS či YE BANISHED PRIVATEERS a mnoho dalších.

Co dodat? Jste srdečně zváni na 3 pohodové letní dny, do překrásného parku okolo zámku v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ, kde uslyšíte tu nejlepší muziku, a uvidíte mnoho energií nabitých show, užijete si nejen spoustu zábavy, ale i příjemný relax ve stínu vzrostlých stromů s chutným nápojem a bandou přátel okolo. 17. – 19. srpna 2023 – 3. ročník festivalu ROCK CASTLE! Těšíme se na vás!

Zakončete letní festivalovou sezónu stylově! Na ROCK CASTLE 2023!